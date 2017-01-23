Рукописи горят: в Днепропетровской области более 2 часов тушили школьную библиотеку

В четверг, 26 января, в 01:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в общеобразовательной школе № 3 по ул. Каштановой города Синельниково.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что пожар возник на первом этаже школы в помещении библиотеки.

«Пожар был локализован в 03:06, а полностью ликвидирован - в 04:19. В результате происшествия пострадавших и погибших нет. В настоящее время причины пожара устанавливаются правоохранительными органами. Огнем повреждена мебель и учебники на общей площади 40 кв.м», - отметили в спасательном ведомстве.

К пожарно-спасательным работам были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

