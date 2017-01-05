В Днепропетровской области чиновник райгосадминистрации премировал сам себя

Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию прокуратуры области и отменил постановление суда первой инстанции, которым закрыто административное производство в отношении должностного лица Петриковской районной государственной администрации за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1, 2 ст.172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в ноябре 2015 года начальник одного из отделов Петриковской районной государственной администрации издал приказ о личном премировании, не сообщив об этом своему непосредственному руководителю.

«Таким образом чиновник получил соответствующие бюджетные средства на общую сумму почти 2,5 тыс. грн», - отметили в областной прокуратуре.

Прокуратура области обжаловала постановление Петриковского районного суда о закрытии административного производства за отсутствием состава административного правонарушения и отстояла реальное наказание чиновнику в виде 3400 грн штрафа.

