| Криминал / Происшествия | 16:11 | 11.01.2017 В Днепропетровской области чиновник райгосадминистрации премировал сам себя Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию прокуратуры области и отменил постановление суда первой инстанции, которым закрыто административное производство в отношении должностного лица Петриковской районной государственной администрации за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1, 2 ст.172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Установлено, что в ноябре 2015 года начальник одного из отделов Петриковской районной государственной администрации издал приказ о личном премировании, не сообщив об этом своему непосредственному руководителю. «Таким образом чиновник получил соответствующие бюджетные средства на общую сумму почти 2,5 тыс. грн», - отметили в областной прокуратуре. Прокуратура области обжаловала постановление Петриковского районного суда о закрытии административного производства за отсутствием состава административного правонарушения и отстояла реальное наказание чиновнику в виде 3400 грн штрафа.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, прокуратура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7