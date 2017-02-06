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| Криминал / Происшествия | 15:06 | 15.02.2017
В Днепропетровской области двое братьев избили человека, пытаясь отобрать иномарку

13 февраля работники уголовного розыска Царичанского отделения полиции задержали подозреваемых в избиении человека и попытке украсть автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что сотрудник шиномонтажа находился на рабочем месте, когда внутрь зашли двое мужчин, которые нанесли ему несколько ударов по лицу.

«Угрожая ножом, они стали требовать от него ключи от автомобиля и документы. В это время владелец авто ударил одного из нападавших по голове, выбежал из помещения шиномонтажа и побежал к дороге, взывая о помощи. Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей лица.

Задержанными оказались двое братьев, жителей г. Каменское 34 и 38 лет. Один из них - ранее судимый за грабежи и убийство.

Сейчас оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 КПКУ. Им грозит наказание по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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