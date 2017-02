| Криминал / Происшествия | 10:31 | 03.02.2017 В Днепропетровской области грузовик врезался в жилой дом В среду, 1 февраля, в поселке Николаевка Днепропетровской области грузовик с гречкой въехал в жилой дом, сломав стены. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В результате аварии жертв и пострадавших нет. Водитель утверждает, что авария произошла из-за гололедицы. Пока спасатели не знают, что делать с фурой. «Если мы вытащим грузовик, есть угроза обрушения дома, поэтому пока решают что делать», – отметили в ГСЧС.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7