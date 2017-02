| Криминал / Происшествия | 10:44 | 01.02.2017 В Днепропетровской области из реки достали школьный автобус В понедельник, 30 января, вблизи с. Рубановское Васильковского района, не справившись с управлением, съехал на лед водоема школьный автобус. На момент происшествия в транспортном средстве находились водитель и учительница, которые двигались в направлении школы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «Первыми для помощи пострадавшим прибыли представители фермерского хозяйства, которому принадлежит водоем. Пытаясь вытащить утонувший автобус с помощью трактора, он также утонул в реке.

Главой администрации района и сотрудниками Васильковского районного сектора ГУ ГСЧС в Днепропетровской области проведена оценка обстановки и принято решение по привлечению дополнительной техники Главного управления. Утром 31 января на место происшествия из города Днепр прибыл автомобиль отряда технической службы ЗИЛ 131 (МРИФ) для буксировки застрявшей техники. Начаты работы по сбития крутого склона и засыпания землей для выравнивания берегу пруда с помощью работников и техники фермерского хозяйства «Авангард». Для этого были привлечены 8 человек. и 2 ед. техники, а именно: тракторы - МТЗ-80 (1 шт) с ковшом и КЕЙС (1 шт). После выполненных работ в 9:30 силами ГСЧС начаты работы по буксировке школьного автобуса с помощью автомобиля с лебедкой на базе ЗИЛ. В 10:45 автобус удалось вытащить, после чего также оказана помощь в изъятии трактора Т-150, который принадлежит обществу «Авангард», - говорится в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет.

