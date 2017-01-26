Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
01.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР:«Служба спасения Днепропетровшины приглашает волонтеров к сотрудничеству для оказание помощи населению в чрезвычайных ситуациях»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:44 | 01.02.2017
В Днепропетровской области из реки достали школьный автобус

В понедельник, 30 января, вблизи с. Рубановское Васильковского района, не справившись с управлением, съехал на лед водоема школьный автобус. На момент происшествия в транспортном средстве находились водитель и учительница, которые двигались в направлении школы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Первыми для помощи пострадавшим прибыли представители фермерского хозяйства, которому принадлежит водоем. Пытаясь вытащить утонувший автобус с помощью трактора, он также утонул в реке.
Главой администрации района и сотрудниками Васильковского районного сектора ГУ ГСЧС в Днепропетровской области проведена оценка обстановки и принято решение по привлечению дополнительной техники Главного управления.

Утром 31 января на место происшествия из города Днепр прибыл автомобиль отряда технической службы ЗИЛ 131 (МРИФ) для буксировки застрявшей техники.

Начаты работы по сбития крутого склона и засыпания землей для выравнивания берегу пруда с помощью работников и техники фермерского хозяйства «Авангард». Для этого были привлечены 8 человек. и 2 ед. техники, а именно: тракторы - МТЗ-80 (1 шт) с ковшом и КЕЙС (1 шт).

После выполненных работ в 9:30 силами ГСЧС начаты работы по буксировке школьного автобуса с помощью автомобиля с лебедкой на базе ЗИЛ. В 10:45 автобус удалось вытащить, после чего также оказана помощь в изъятии трактора Т-150, который принадлежит обществу «Авангард», - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
30.01.2017 16:09 В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки
30.01.2017 13:11 В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
27.01.2017 11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
Последние новости
01.02.2017
10:44		 В Днепропетровской области из реки достали школьный автобус
01.02.2017
09:59		 Ученые выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть
01.02.2017
09:27		 Украина возглавила Совбез ООН
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика