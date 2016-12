| Криминал / Происшествия | 11:36 | 22.12.2016 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 13 годам за убийство собутыльника Приговором Жовтневого районного суда Кривого Рога местный житель признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст.115 и ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Так, в апреле 2015 году около полуночи во время распития в гараже алкогольных напитков вместе со своим знакомым, обвиняемый решил завладеть мобильным телефоном и золотым кольцом своего собутыльника. «Заподозрив товарища в краже, потерпевший требовал вернуть имущество, в результате чего злоумышленник повалил свою жертву на пол и задушил электрическим кабелем. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Криворожской местной прокуратурой №2», - отметили в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

