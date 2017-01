| Криминал / Происшествия | 16:04 | 16.01.2017 В Днепропетровской области охотник выстрелил себе в голову из ружья В Днепропетровской области 36-летний мужчина во время охоты споткнулся за лежащее дерево, в результате чего получил дробовое ранение головы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. «Установлено, что один из охотников шел по лесопосадке и зацепился за лежащий ствол дерева. Не удержавшись на ногах, при падении, он выстрелил из своего охотничьего оружия. Выстрел попал в потерпевшего. После оказания медицинской помощи с диагнозом огнестрельное дробовое ранение головы, в бесконтактном состоянии санитарной авиацией был госпитализирован в реанимационное отделение больница им. Мечникова.

Правоохранители осмотрели место происшествия и домовладения подозреваемого. Из дома подозреваемого было изъято двуствольное ружье, кобуру, патронаж с 8-ю патронами и стреляную гильзу», - говорится в сообщении. Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», которая предусматривает ограничение свободы до 2-х лет.

