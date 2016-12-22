В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, разыскиваемого за мошенничество в соседнем регионе

В понедельник, 26 декабря, на стационарном посту «Новомосковский», в результате срабатывания системы видеоконтроля «Рубеж», полицейские остановили автомобиль Volkswagen Crafter.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель Харькова, который при проверке документов начал заметно нервничать, что и вызвало подозрение правоохранителей.

«В результате дальнейшей проверки по автоматизированным базам данных было установлено, что мужчина по ориентированию разыскивается Киевским отделом полиции ГУНП в Харьковской области, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество)», - сообщили в ведомстве.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая запечатлела этот факт. Задержанный доставлен в Новомосковский отдел полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

