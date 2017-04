| Криминал / Происшествия | 09:18 | 26.04.2017 В Днепропетровской области полиция задержала на взятке двух депутатов горсовета В Днепропетровской области полиция задержала депутатов одного из городских советов, которые вымогали $5 тыс. за решение земельных вопросов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции установили, что депутаты одного из городских советов помогают гражданам с земельными вопросами, а за лоббирование этих вопросов «просят благодарность». По собранным материалам работников УЗЭ следователи прокуратуры Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. «В рамках расследования правоохранители установили, что два депутата горсовета, «помогают» гражданам, члены земельной комиссии. С начальником структурного подразделения земельных и архитектурных вопросов этого же совета пообещали лице решить земельный вопрос, но по 5000 долларов США. В частности, положительное голосование за изменение целевого назначения земельных участков на сессии городского совета», - отметили в полиции. 25 апреля, оперативники и следователи областной прокуратуры задержали двух депутатов горсовета при получении 135 тыс. грн. Часть денег местные избранники должны были передать руководителю структурного подразделения земельных и архитектурных вопросов этого же совета. Правоохранители проводят обыски.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7