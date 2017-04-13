В Днепропетровской области полиция задержала на взятке двух депутатов горсовета

В Днепропетровской области полиция задержала депутатов одного из городских советов, которые вымогали $5 тыс. за решение земельных вопросов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции установили, что депутаты одного из городских советов помогают гражданам с земельными вопросами, а за лоббирование этих вопросов «просят благодарность».

По собранным материалам работников УЗЭ следователи прокуратуры Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках расследования правоохранители установили, что два депутата горсовета, «помогают» гражданам, члены земельной комиссии. С начальником структурного подразделения земельных и архитектурных вопросов этого же совета пообещали лице решить земельный вопрос, но по 5000 долларов США. В частности, положительное голосование за изменение целевого назначения земельных участков на сессии городского совета», - отметили в полиции.

25 апреля, оперативники и следователи областной прокуратуры задержали двух депутатов горсовета при получении 135 тыс. грн. Часть денег местные избранники должны были передать руководителю структурного подразделения земельных и архитектурных вопросов этого же совета.

Правоохранители проводят обыски.

