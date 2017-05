| Криминал / Происшествия | 11:56 | 16.05.2017 В Днепропетровской области СБУ ликвидировала нарколабораторию: изъяты реактивы и боеприпасы Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировали нарколабораторию по изготовлению метамфетамина, которая была расположена на территории частного предприятия в пгт. Покровское (Днепропетровская область) ликвидировала. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ. Ежемесячно сбыт наркотиков приносил дельцам около 300 тыс. грн. «Оперативники спецслужбы задержали сорокалетнего организатора производства психотропных и двух его сообщников по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанных химические соединения и оборудование для изготовления психотропных. а также средства поражения: две реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 и РПГ-26, две гранаты РГД-5, пять гранат к подствольному гранатометц, а также 630 патронов калибра 5,45 мм», - отметили в спецслужбе. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7