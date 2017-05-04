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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:56 | 16.05.2017
В Днепропетровской области СБУ ликвидировала нарколабораторию: изъяты реактивы и боеприпасы

Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировали нарколабораторию по изготовлению метамфетамина, которая была расположена на территории частного предприятия в пгт. Покровское (Днепропетровская область) ликвидировала.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ.

Ежемесячно сбыт наркотиков приносил дельцам около 300 тыс. грн.

«Оперативники спецслужбы задержали сорокалетнего организатора производства психотропных и двух его сообщников по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанных химические соединения и оборудование для изготовления психотропных. а также средства поражения: две реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 и РПГ-26, две гранаты РГД-5, пять гранат к подствольному гранатометц, а также 630 патронов калибра 5,45 мм», - отметили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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