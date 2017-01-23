В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку

Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию Криворожской местной прокуратуры №2 и отменил приговор суда первой инстанции в части назначения наказания 21-летнему гражданину за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153 и ч.1 ст.187 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом; разбой).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что в марте 2016 года житель Кривого Рога (на момент совершения преступления проходил военную службу по контракту) в ночное время суток совершил разбойное нападение на незнакомую 25-летнюю девушку.

«Угрожая пистолетом, злоумышленник затащил потерпевшую в кустарники неподалеку детского сада, удовлетворил половую страсть неестественным способом, после чего завладел ее планшетом стоимостью почти 2 тыс. грн, денежными средствами в сумме 100 грн и скрылся с места преступления. Свою вину мужчина признал полностью, однако, приговор Терновского районного суда Кривого Рога, согласно которому он отсидит в уголовно-исполнительном учреждении 4 года, - оспаривал», - отметили в прокуратуре.

В свою очередь, прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой о назначении злоумышленнику наказание в виде 5 лет за решеткой.

Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области согласилась с доводами государственного обвинения и назначила мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

