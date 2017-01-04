В Днепропетровской области спасатели вытащили из снега «скорую» с людьми

В понедельник, 9 января, в 17:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение от фельдшера коммунального заведения «Криворожская станция скорой медицинской помощи ДОР №6» о том, что автомобиль скорой медицинской помощи Ford Transit, в котором находятся 3 человека, попал в снежный занос по адресу на ул. Харьковской в пгт Софиевка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Уже в 18:40 спасатели изъяли автомобиль скорой медицинской помощи из снежного плена.

Во вторник, 10 января, в 08:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение от водителя о том, что грузовик DAF, застрял в снежном сугробе, а водитель самостоятельно не справляется.

Читайте также: статистика и профилактика обморожений в Днепропетровской области (ФОТО)

«На место происшествия был направлен дежурный караул 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, который с помощью пожарного автомобиля АЦ -40 и троса помог выехать грузовом автомобилю с заснеженной обочине», - отметили в спасательном ведомстве.

Погибших и травмированных нет.

