| Криминал / Происшествия | 18:26 | 12.05.2017 В Днепропетровской области супружеская пара «ограбила» Национальную лотерею при помощи игрушечного пистолета В среду, 10 мая в 06:50 в полицию по линии «102» позвонил кассир «Национальной лотереи» и сообщил, что в помещение зашел неизвестный мужчина и под угрозой пистолета завладел деньгами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли видео с камер видеонаблюдения. Кассир «Национальной лотереи» рассказал полицейским, что утром в помещение зашел неизвестный мужчина, одетый в черную кофту с капюшоном, и, угрожая пистолетом, завладел деньгами из кассы в сумме 11, 431 тыс. грн. По факту разбойного нападения следственным отделом Днепровского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Просмотрев видео с камер видеонаблюдение оперативные работники поняли, что разбойное нападение было совершено женщиной. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый в разбойном нападении был задержан. Ею оказалась 22-летняя ранее судимая жительница. Каменское. Также было установлено, что кассир ограбленного заведения - ее 20-летний муж, житель. Каменского. «Женщина призналась в содеянном и рассказала, что ее муж в течение месяца проходил стажировку на должность кассира «Национальной лотереи». Мужчина видел, что каждый день в кассе имеется значительное выручка денег. Молодые супруги очень мечтали сделать себе загранпаспорта и уехать в Польшу. Однако, денег на оформление паспортов и виз у них не было. Поэтому они решили сымитировать разбойное нападение. Женщина надела черную кофту, на голову натянула капюшон и взяла с собой игрушечный пистолет. Имитируя нападение, она зашла в помещение «Национальной лотереи» и якобы угрожая игрушечным пистолетом своему мужу забрала из кассы деньги. Для того, чтобы отвести подозрение, человек сразу же после ограбления сообщил в полицию. Женщина предоставила полицейским игрушечный пистолет и всю сумму похищенных денег », - рассказал и.о. начальника сектора криминальной полиции подполковник полиции Антон Шмукин. В связи с новыми обстоятельствами дела преступление было переквалифицировано с ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) на ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За совершение данного преступления женщине и мужчине грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. По факту ложного сообщения о преступлении внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). За ложное сообщение злоумышленнику грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.

