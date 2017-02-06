В Днепропетровской области во время охоты тесть случайно застрелил зятя (ФОТО)

Вчера, 12 февраля, вблизи Зеленодольска мужчина случайно застрелил своего зятя на охоте.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

«Полицейские выяснили, что вечером этого дня примерно 53-летний пенсионер вместе со своим зятем пошли на охоту на кабана.

По словам подозреваемого, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, ружье было снято с предохранителя. В какой-то момент человек споткнулся и произошел выстрел. В результате 39-летний житель Зеленодольска получил пулевое ранение в спину.

Для пострадавшего немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти ему жизнь не удалось», - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, выстрел произошел из-за неосторожного обращения с заряженным ружьем.

Санкция ст. 119 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3-х до 5 лет.



