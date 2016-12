| Криминал / Происшествия | 11:37 | 27.12.2016 В Днепропетровской области за долг в $50 тыс мужчина с подельниками убил кредитора В Кривом Роге завершено судебное разбирательство уголовного производства по факту убийства 58-летнего жителя города, тело которого нашли правоохранители в зарослях камыша на берегу водоема, расположенного за дамбой в направлении с. Красное. В совершении преступления обвиняются трое мужчин. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «В 2012 году один из обвиняемых - 44-летний житель Кривого Рога - взял в долг $50 тыс. со сроком их возврата до конца февраля 2014 года. Осознавая приближение срока исполнения долговых обязательств, в декабре 2014 года мужчина вместе со знакомым решил избежать выплаты денежных средств путем лишения кредитора жизни. При поддержке двух своих друзей злоумышленник договорился с потерпевшим о встрече в гараже. Около девяти часов вечера мужчины прибыли на авто до указанного места, где металлическими прутьями начали наносить потерпевшему удары по голове. Далее, отыскав долговые расписки, двое обвиняемых оставили третьего соучастника преступления, который был знаком о планах только напугать жертву, а не убийстве, поместили еще живого кредитора в багажное отделение автомобиля и отвезли на берег водоема. Там подсудимые забили мужчину до смерти металлическими прутьями и спрятали тело в зарослях камыша», - говорится в сообщении. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Криворожской местной прокуратурой №3. Приговором Саксаганского районного суда г. Кривого Рога организатор преступления признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 и ч.3 ст.146 УК Украины (умышленное убийство, незаконное лишение свободы), ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Действия его сообщника квалифицированы по ч.2 ст.115, ч.3 ст.146 и ч.3 ст.185 УК Украины (кроме убийства и лишения свободы, мужчина совершил кражу плазменного телевизора жертвы). Подсудимый тоже проведет за решеткой 15 лет. Третьего соучастника преступления приговорили к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

