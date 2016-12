| Криминал / Происшествия | 13:04 | 28.12.2016 В Днепропетровской области задержали мошенника, которого разыскивали херсонские полицейские (ВИДЕО) В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за кражу. В частности, полицейские Кривого Рога разыскивали мужчину за то, что он с помощью мошенничества завладел чужим телефоном. После проверки личности задержанного оказалось, что его разыскивает полиция Херсонской области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины. Сообщается, что один из экипажей патрульной полиции Кривого Рога прибыл на улицу Калантая по вызову о мошенничестве. «Заявитель сообщил полицейским, что перед этим к нему обратился ранее неизвестный ему человек. Он попросил у потерпевшего мобильный телефон, чтобы перевести деньги и позвонить. Когда же человек получил телефон «позвонить», то вместе с этим телефоном уехал на автомобиле Chevrolet. Заявитель подробно описал инспекторам автомобиль злоумышленника и направление его движения. Через несколько минут полицейские обнаружили разыскиваемый транспортное средство на одной из улиц города», - рассказали в полиции. Выяснилось, что задержанный 40-летний мужчина находится в розыске Скадовским отделением полиции за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Он также не смог объяснить, почему пытался уехать с чужим телефоном. При поверхностном осмотре его автомобиля инспекторы обнаружили пустые шприцы с остатками вещества коричневого цвета. Мужчина сообщил, что только употреблял опий

