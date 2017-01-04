В Харьковской области в ДТП погибли 6 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в Харьковской области вчера, 5 января 2017 года, погибли 6 человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Вблизи с. Чкаловское Чугуевского района 5 января около 21:17 на 22 км автодороги Харьков - Меловое водитель легкового автомобиля «Вольво-570» не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП погибли 6 человек, двое из которых - дети 2009 года рождения. Кроме того, в результате ДТП под Харьковом 1 человека в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную районную больницу.

