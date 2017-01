| Криминал / Происшествия | 10:10 | 24.01.2017 В Херсоне две подружки из Днепра зарабатывали интимом В Херсоне полиция задержала 21-летнюю жительницу Днепра, которая втянула в занятие проституцией свою 25-летнюю подругу, а также сама оказывала услуги интимного характера. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области. «Установлено, что девушки приехали в Херсон с целью поиска новых клиентов, арендовали квартиру, в которой и проходили встречи с мужчинами. Объявления об оказании услуг интимного характера и их стоимость сводница размещала в сети Интернет. По желанию клиента подруги выезжали в сауны или гостиницы. Противоправную деятельность сводницы и ее подруги оперативники задокументировали в съемной квартире. Клиент рассчитался с проституткой за услуги, заплатив 1,2 тыс. грн, из которых половину суммы сводница забрала себе», - говорится в сообщении. Руководитель отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Херсонской области Олег Шанько сообщил, что сводница будет привлечена к ответственности по ч.1 ст.302 Уголовного кодекса Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество», а в отношении 25-летней проститутки составлен административный протокол. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

