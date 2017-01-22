В Херсоне две подружки из Днепра зарабатывали интимом

В Херсоне полиция задержала 21-летнюю жительницу Днепра, которая втянула в занятие проституцией свою 25-летнюю подругу, а также сама оказывала услуги интимного характера.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

«Установлено, что девушки приехали в Херсон с целью поиска новых клиентов, арендовали квартиру, в которой и проходили встречи с мужчинами.

Объявления об оказании услуг интимного характера и их стоимость сводница размещала в сети Интернет. По желанию клиента подруги выезжали в сауны или гостиницы.

Противоправную деятельность сводницы и ее подруги оперативники задокументировали в съемной квартире. Клиент рассчитался с проституткой за услуги, заплатив 1,2 тыс. грн, из которых половину суммы сводница забрала себе», - говорится в сообщении.

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Херсонской области Олег Шанько сообщил, что сводница будет привлечена к ответственности по ч.1 ст.302 Уголовного кодекса Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество», а в отношении 25-летней проститутки составлен административный протокол.