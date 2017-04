| Криминал / Происшествия | 11:37 | 25.04.2017 В Индии мать утопила 4-месячную дочь в канализации Вчера, 24 апреля, в Индии 24-летняя женщина утопила свою четырехмесячную дочку в канализации, так как была уверена, что во время беременности была одержима злым духом, передают «Подробности». Пинки Сингх взяла свою маленькую дочь Лали и бросила в канализацию соседей. Муж Пинки - 32-летний Махендра Сингх рассказал, что его жена около года назад во время беременности была одержима. Он даже взял ее в местный Тантры, чтобы попытаться вылечить. Однако в прошлом месяце состояние Пинки ухудшилось, а потом бесследно пропала их маленькая дочь. Когда жена пришла в себя, она спохватилась, стала бегать и с криками искать их дочь. А потом рассказала, что дух в красном одеянии выхватил из ее рук ребенка и унес. «Это было уже после того, как я позвонил в полицию и заявил о пропаже ребенка» - рассказывает муж Махендра. Читайте также: в Николаевской области уборщица школы утопила новорожденного сына в ведре с водой Полиция прибыла и стала искать пропавшую девочку. А через два дня безрезультатных поисков арестовали Пинки. Она призналась, в преступление, однако продолжала утверждать, что сверхъестественная сила заставила убить ее свою девочку. «Обвиняемая сначала сказала, что высокая дама с длинными волосами, в красной одежде схватила ее дочку и унесла проч. Когда мы расспросили других жителей, то оказалось, что никто не видел никакую женщину с ребенком на руках. Когда мы обыскали дом соседей - нашли мертвого ребенка в канализации» - рассказал сотрудник полиции Ислам Хан. Махендра Сингх верит своей жене и считает ее невиновной, он утверждает, что хорошо знает свою супругу и, что она просто не способна на это чудовищное преступление. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7