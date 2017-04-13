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| Криминал / Происшествия | 11:37 | 25.04.2017
В Индии мать утопила 4-месячную дочь в канализации

Вчера, 24 апреля, в Индии 24-летняя женщина утопила свою четырехмесячную дочку в канализации, так как была уверена, что во время беременности была одержима злым духом, передают «Подробности».

Пинки Сингх взяла свою маленькую дочь Лали и бросила в канализацию соседей.

Муж Пинки - 32-летний Махендра Сингх рассказал, что его жена около года назад во время беременности была одержима. Он даже взял ее в местный Тантры, чтобы попытаться вылечить.

Однако в прошлом месяце состояние Пинки ухудшилось, а потом бесследно пропала их маленькая дочь. Когда жена пришла в себя, она спохватилась, стала бегать и с криками искать их дочь. А потом рассказала, что дух в красном одеянии выхватил из ее рук ребенка и унес.

«Это было уже после того, как я позвонил в полицию и заявил о пропаже ребенка» - рассказывает муж Махендра.

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Полиция прибыла и стала искать пропавшую девочку. А через два дня безрезультатных поисков арестовали Пинки. Она призналась, в преступление, однако продолжала утверждать, что сверхъестественная сила заставила убить ее свою девочку.

«Обвиняемая сначала сказала, что высокая дама с длинными волосами, в красной одежде схватила ее дочку и унесла проч. Когда мы расспросили других жителей, то оказалось, что никто не видел никакую женщину с ребенком на руках. Когда мы обыскали дом соседей - нашли мертвого ребенка в канализации» - рассказал сотрудник полиции Ислам Хан.

Махендра Сингх верит своей жене и считает ее невиновной, он утверждает, что хорошо знает свою супругу и, что она просто не способна на это чудовищное преступление. 
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Теги: происшествия

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