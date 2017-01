| Криминал / Происшествия | 10:17 | 19.01.2017 В Индии разбился школьный автобус: погибли 25 детей Минимум 25 детей погибли и 40 получили ранения при столкновении школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш, передает «Корреспондент». Авария произошла в округе Этах. Автобус вез детей в школу, но в густом тумане столкнулся с грузовиком, который перевозил картофель. Полиция начала расследование инцидента, а также выясняет, почему дети ехали в школу в то время, когда все учебные заведения в штате должны были быть закрыты из-за холодов.

