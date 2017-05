| Криминал / Происшествия | 09:44 | 15.05.2017 В Японии разбился самолет-разведчик В Японии в южной части острова Хоккайдо разбился самолет-разведчик воздушных сил самообороны, передает «BBC». По данным Министерства обороны Японии, самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами, на его борту находились четыре человека. Приписанный к северному подразделению воздушных сил самообороны Японии самолет-разведчик вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

По предварительным данным, обломки самолета обнаружены в районе города Ассабу в южной части Хоккайдо. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7