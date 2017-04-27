В Японии разбился самолет-разведчик

В Японии в южной части острова Хоккайдо разбился самолет-разведчик воздушных сил самообороны, передает «BBC».

По данным Министерства обороны Японии, самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами, на его борту находились четыре человека.

Приписанный к северному подразделению воздушных сил самообороны Японии самолет-разведчик вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

По предварительным данным, обломки самолета обнаружены в районе города Ассабу в южной части Хоккайдо.