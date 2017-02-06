В кафе Днепра местный житель подорвал себя гранатой

В Днепре около 11:00 в одном из кафе на ул. Молодогвардейской (Самарский район) мужчина подорвал себя гранатой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Как отметили свидетели, мужчина зашел в кафе, заказал рюмку водки, выпил ее и ушел. Затем на выходе из кафе прогремел взрыв. Погибший оказался 43-летним местным жителем.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина привел в боевую готовность гранату с целью покончить жизнь самоубийством.

По информации экспертов-взрывотехников взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и работников кафе не пострадал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство). Продолжаются следственные действия.

