| Криминал / Происшествия | 14:37 | 13.02.2017 В кафе Днепра местный житель подорвал себя гранатой В Днепре около 11:00 в одном из кафе на ул. Молодогвардейской (Самарский район) мужчина подорвал себя гранатой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. Как отметили свидетели, мужчина зашел в кафе, заказал рюмку водки, выпил ее и ушел. Затем на выходе из кафе прогремел взрыв. Погибший оказался 43-летним местным жителем. По предварительной версии правоохранителей, мужчина привел в боевую готовность гранату с целью покончить жизнь самоубийством. По информации экспертов-взрывотехников взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и работников кафе не пострадал. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство). Продолжаются следственные действия.

