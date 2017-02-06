В Каменском мужчина исполосовал ножом свою сожительницу

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Днепродзержинской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего гражданина за жестокое убийство 25-летней девушки (ч.2 ст.115 УК Украины).
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
«Происшествие произошло в октябре 2016 года в квартире, где обвиняемый проживал вместе с 25-летней сожительницей в г. Каменское. В полдень между ними на бытовой почве внезапно возникла ссора. Когда все аргументы были исчерпаны, возмущенный мужчина подошел к потерпевшей, которая лежала на кровати, и нанес ей около 65 ударов кухонным ножом в грудную клетку», - говорится в сообщении.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.