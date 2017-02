| Криминал / Происшествия | 12:46 | 14.02.2017 В Каменском мужчина исполосовал ножом свою сожительницу Днепродзержинской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего гражданина за жестокое убийство 25-летней девушки (ч.2 ст.115 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Происшествие произошло в октябре 2016 года в квартире, где обвиняемый проживал вместе с 25-летней сожительницей в г. Каменское. В полдень между ними на бытовой почве внезапно возникла ссора. Когда все аргументы были исчерпаны, возмущенный мужчина подошел к потерпевшей, которая лежала на кровати, и нанес ей около 65 ударов кухонным ножом в грудную клетку», - говорится в сообщении. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

