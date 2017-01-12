В Каменском мужчина получил осколочные ранения, разбирая в квартире патрон

В Каменском, 35-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и повреждения обоих кистей рук, пытаясь разобрать неизвестный предмет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«По словам потерпевшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать по месту жительства. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что взрыв произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Повреждений стен квартиры и дома не обнаружено. С места изъяты фрагменты неизвестного взрывного устройства», - отметили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

