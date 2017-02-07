В Каменском мужчина во время пьяной ссоры случайно застрелил своего дядю

10 февраля в полиции Каменского поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Пржевальского обнаружено тело мужчины. На месте происшествия полицейские обнаружили тело 69-летнего хозяина домовладения с огнестрельным ранением в области виска. Рядом с телом мужчины лежало пневматическое оружие ИЖ-40, переделанное под патрон калибра 5,6 мм.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Полицейские установили, что накануне 23-летний пасынок потерпевшего завершил строительные работы. Хозяин вместе с ним и своим 41-летним племянником решили это отметить в летней кухне дома.

«Они вместе выпивали, после чего хозяин дома отправился отдыхать, а его родственники остались дальше употреблять спиртное. В это время между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Племянник был крепкого телосложения, и имел явное преимущество перед пасынком хозяина. Поэтому мужчина выбежал на улицу и позвонил соседу, чтобы тот пришел на помощь. Увидев соседа, разъяренный племянник вернулся в дом и взял пистолет, принадлежавший его дяде. В это время дядя проснулся и пытался отобрать пистолет у племянника. Во время этой потасовки раздался выстрел: племянник случайно выстрелил в дядю, пуля попала в висок потерпевшему, который практически сразу и погиб на месте. Перепуганный племянник бросил оружие и выбежал в шоковом состоянии на улицу, пасынок с приятелем бросились в дом, где увидели тело погибшего. Они и вызвали полицию», - отметили в полиции.

Племянник, ранее судимый, однако на данный момент он работал и в целом характеризовался положительно. Ранее у него были проблемы с алкоголем, однако 13 лет назад он закодировался, но в этом году снова сорвался и начал пить. В преступлении он раскаялся.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

