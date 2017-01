| Криминал / Происшествия | 10:37 | 03.01.2017 В Каменском на крыльце редакции газеты нашли взрывное устройство В пятницу, 30 декабря, около 19:00 на перекрестке улиц Павловская и Спортивной в Каменском сотрудница одной из местных газет увидела на крыльце здания подозрительный пакет. О находке женщина сразу сообщила в полицию. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. На место происшествия были немедленно направлены работники полиции, ГУ ГСЧС, представители других экстренных служб и специалисты взрывотехнической службы НИЭКЦ. До приезда специалистов-взрывотехников полицейские окружили прилегающую к дому территорию. «По приезду взрывотехники осмотрели пакет. В пакете находилась картонная коробка, внутри которой была бутылка шампанского и конструкция, составленная из 7 предметов похожих на гранаты, которые металлической проволокой были привязаны к предмету похожему на РПГ-18. По предварительным выводам сотрудников взрывотехнической службы, конструкция состояла из боевых устройств, а именно 7 боевых гранат и РПГ-18. Данная конструкция была разобрана и все ее составляющие удалены. На данный момент угрозы жизни и здоровью граждан нет», - отметили в полиции. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7