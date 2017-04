| Криминал / Происшествия | 17:16 | 26.04.2017 В Каменском во дворе отельного комплекса взорвалась граната 26 апреля около 8:50 в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в левобережной части города во дворе гостиничного комплекса взорван автомобиль. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Правоохранители оцепили район возможной безопасности и начали осмотр места происшествия. «При осмотре места происшествия была обнаружена воронка в диаметре примерно 12 сантиметров и глубиной примерно 3 сантиметра. Вокруг воронки наслоения копоти черного цвета. Также был обнаружен рычаг запала гранаты, металлическое кольцо с чекой и металлические фрагменты обломков взрывного устройства. Также на месте происшествия находились автомобили, на кузове которых были обнаружены механические осколочные повреждения», - отметили в полиции Как установили полицейские, около 02:00 охранник гостиничного комплекса услышал во дворе взрыв, после чего вышел из помещения и пошел на стоянку, где увидел, что все автомобили находятся на своих местах. После обхода территории вернулся в свою комнату. Утром он вышел на улицу, чтобы открыть ворота. Проходя мимо стоянки, он увидел, что повреждены автомобили, поэтому вызвал сотрудников полиции. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

