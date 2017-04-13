В Каменском во дворе отельного комплекса взорвалась граната

26 апреля около 8:50 в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в левобережной части города во дворе гостиничного комплекса взорван автомобиль.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители оцепили район возможной безопасности и начали осмотр места происшествия.

«При осмотре места происшествия была обнаружена воронка в диаметре примерно 12 сантиметров и глубиной примерно 3 сантиметра. Вокруг воронки наслоения копоти черного цвета. Также был обнаружен рычаг запала гранаты, металлическое кольцо с чекой и металлические фрагменты обломков взрывного устройства. Также на месте происшествия находились автомобили, на кузове которых были обнаружены механические осколочные повреждения», - отметили в полиции

Как установили полицейские, около 02:00 охранник гостиничного комплекса услышал во дворе взрыв, после чего вышел из помещения и пошел на стоянку, где увидел, что все автомобили находятся на своих местах. После обхода территории вернулся в свою комнату.

Утром он вышел на улицу, чтобы открыть ворота. Проходя мимо стоянки, он увидел, что повреждены автомобили, поэтому вызвал сотрудников полиции.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.