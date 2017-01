| Криминал / Происшествия | 09:35 | 11.01.2017 В Киеве 10-летний мальчик утонул в бассейне На базе отдыха в с. Троещина Киевской области произошел несчастный случай: 10-летний мальчик утонул в бассейне. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева. «Вчера, 10 января, вечером в Деснянское управление полиции поступило сообщение, что на базе отдыха в селе Троещина из бассейна вытащили ребенка без сознания. Когда полицейские приехали по указанному адресу, там уже находилась бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть мальчика.

Мальчик приехал на базу отдыха с близкими родственниками к друзьям, пока взрослые были в бане, дети играли в бассейне. Через некоторое время свидетели увидели ребенка на дне бассейна. Среди присутствующих был врач, который оказал мальчику неотложную помощь, но спасти ребенка не удалось», - говорится в сообщении. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай. В рамках уголовного производства полиция установит все обстоятельства трагического происшествия. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7