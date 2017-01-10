В Киеве на заводе взорвалась печь для выращивания кристаллов, в результате чего пострадали два сотрудника предприятия.

Об этом ИА «»МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киев.

«Сегодня, 12 января, в 13:44 на пункт связи оперативно-координацийного центра Главного управления поступило сообщение о взрыве в цехе одного из заводов г. Киева.

По предварительным данным в печидля выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар. Пожарные немедленно приступили к тушению и уже в 14:10 локализовали огонь на площади 10 кв. м. в 14:17 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадали два сотрудника завода, которых с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Обстоятельства события и причины взрыва установит следствие.

