| Криминал / Происшествия | 17:13 | 12.01.2017 В Киеве на заводе взорвалась печь для выращивания кристаллов В Киеве на заводе взорвалась печь для выращивания кристаллов, в результате чего пострадали два сотрудника предприятия. Об этом ИА «»МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киев. «Сегодня, 12 января, в 13:44 на пункт связи оперативно-координацийного центра Главного управления поступило сообщение о взрыве в цехе одного из заводов г. Киева. По предварительным данным в печидля выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар. Пожарные немедленно приступили к тушению и уже в 14:10 локализовали огонь на площади 10 кв. м. в 14:17 пожар был ликвидирован. Во время пожара пострадали два сотрудника завода, которых с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении. Обстоятельства события и причины взрыва установит следствие.

