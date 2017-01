| Криминал / Происшествия | 09:47 | 12.01.2017 В Киеве полицейский попался на взятке в $ 3,5 тыс В Киеве следователи прокуратуры задержали полицейского, который требовал взятку в $ 3,5 тыс. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Киев. В обмен на взятку оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений пообещал гражданину посодействовать в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа. Полицейский получал взятку в несколько этапов. Во время передачи последней части указанной суммы в размере $ 2,2 тыс. оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.

