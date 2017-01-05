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| Криминал / Происшествия | 09:47 | 12.01.2017
В Киеве полицейский попался на взятке в $ 3,5 тыс

В Киеве следователи прокуратуры задержали полицейского, который требовал взятку в $ 3,5 тыс.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Киев.

В обмен на взятку оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений пообещал гражданину посодействовать в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

Полицейский получал взятку в несколько этапов. Во время передачи последней части указанной суммы в размере $ 2,2 тыс. оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.
 
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Теги: Украина, взятка, прокуратура

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