В Киеве полицейский попался на взятке в $ 3,5 тыс

В Киеве следователи прокуратуры задержали полицейского, который требовал взятку в $ 3,5 тыс.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Киев.

В обмен на взятку оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений пообещал гражданину посодействовать в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

Полицейский получал взятку в несколько этапов. Во время передачи последней части указанной суммы в размере $ 2,2 тыс. оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.

