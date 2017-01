| Криминал / Происшествия | 16:51 | 16.01.2017 В Киевской области 14-летняя девочка выбросилась с балкона В Киевской области 14-летняя школьница совершила самоубийство, выпрыгнув с балкона общего пользования на 6-ом этаже. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киевской области. «Погибшая девушка оставила родителям предсмертную записку, в которой просила никого в ее смерти не винить. В настоящее время сотрудники полиции проверяют различные версии, которые могли толкнуть ребенка совершить самоубийство. Несовершеннолетняя проживала вместе с родителями в селе Триполье, а училась в одной из школ Украинки», - говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство». Продолжается следствие. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

