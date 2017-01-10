В Киевской области 14-летняя девочка выбросилась с балкона

В Киевской области 14-летняя школьница совершила самоубийство, выпрыгнув с балкона общего пользования на 6-ом этаже.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

«Погибшая девушка оставила родителям предсмертную записку, в которой просила никого в ее смерти не винить.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют различные версии, которые могли толкнуть ребенка совершить самоубийство.

Несовершеннолетняя проживала вместе с родителями в селе Триполье, а училась в одной из школ Украинки», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство».

Продолжается следствие.