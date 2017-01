| Криминал / Происшествия | 12:15 | 05.01.2017 В Киевской области фура врезалась в маршрутку В среду, 4 января, в селе Погребы Киевской области водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «Богдан», двигавшемся по маршруту «Киев – Погребы». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области. В пресс-службе отметили, что в результате ДТП пострадали водитель автобуса и четыре пассажира. Пострадавшие направлены в Броварскую центральную районную больницу для оказания первой медицинской помощи.

