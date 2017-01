| Криминал / Происшествия | 15:28 | 24.01.2017 В Киевской области поймали полицейского-педофила В Киевской области задержан и помещен под домашний арест старший сержант полиции за развращение несовершеннолетних. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. «Установлено, что правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем, отправляя ему сообщение непристойного содержания с предложением сексуального контакта. Позже полицейский договорился о встрече с парнем «для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем». На встречу подросток пришел вместе с другом, с которым они и задержали полицейского», – говорится в сообщении. В настоящее время старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.



По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Досудебное расследование и процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области.

