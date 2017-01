| Криминал / Происшествия | 14:04 | 26.01.2017 В Киевской области правоохранители ликвидировали канал торговли людьми Правоохранителями была разоблачена и задержана группа торговцев людьми, переправлявших граждан Украины в Бразилию и Таиланд с целью вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконной перевозкой наркотиков. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области. По словам руководителя Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрея Ткача, четверо молодых людей в возрасте 20-25 лет, подыскивали и вербовали жителей Киевской области, пользуясь их тяжелым материальным положением. Злоумышленники обманывали людей, предлагая им «законную» и высокооплачиваемую работу за границей. Далее обманутых украинцев отправляли на другой материк, где неизвестные втягивали их в преступную деятельность. «Сами того не подозревая, жертвы злоумышленников становились наркокурьерами. По предварительной договоренности они перевозили из Бразилии в Таиланд ценный тщательно упакован багаж: драгоценные камни, произведения искусства, документы и прочее. Уже в аэропортах люди узнавали, что на самом деле в чемоданах был кокаин в особо крупных размерах – от 5-ти до 7-ми кг. Как удалось установить, за каждую отправку дельцы получали от $ 500 до $ 1 тыс. В то же время от их «бизнеса» пострадали восемь граждан Украины возрастом 20-25 лет, из них пятеро сейчас находятся в тюрьмах Бразилии и Таиланда. Правоохранители провели 9 санкционированных обысков, во время которых обнаружили, изъяли и направили на экспертизу около 5 граммов «каннабиса», - говорится в сообщении.

Сейчас все задержанные находятся под стражей. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества. В то же время продолжается досудебное расследование и мероприятия по установлению других возможных причастных к организации и функционированию данного «бизнеса».

