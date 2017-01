| Криминал / Происшествия | 11:20 | 13.01.2017 В киевском ресторане парень выстрелил себе в голову В пятницу, 13 декабря, около 7:00 в одном из ресторанов на улице Сечевых Стрельцов в центре Киева молодой человек выстрелил себе в голову из пистолета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев. «Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали «скорую» и сообщили об инциденте полицию», - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, обстоятельства и причины произошедшего.

