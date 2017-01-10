В Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок: погибли 37 человек (ВИДЕО)

В Киргизии в ночь на понедельник, 16 января, грузовой самолет Boeing 747 частной турецкой авиакомпании ACT Airlines, который следовал из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуации Киргизии.

По предварительным данным, самолет не смог вписаться в посадочную полосу транспортного узла и упал на поселок Дача под Бишкеком.

В результате крушения погибли, как минимум 37 человек, 32 жилых дома были разрушены.В основном погибшие - жители поселка Дача.

На борту грузового самолета находились пять членов экипажа. Среди жертв — четыре пилота.

Аэропорта Манас сейчас закрыт до завершения спасательной операции.