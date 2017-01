| Криминал / Происшествия | 09:56 | 16.01.2017 В Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок: погибли 37 человек (ВИДЕО) В Киргизии в ночь на понедельник, 16 января, грузовой самолет Boeing 747 частной турецкой авиакомпании ACT Airlines, который следовал из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуации Киргизии. По предварительным данным, самолет не смог вписаться в посадочную полосу транспортного узла и упал на поселок Дача под Бишкеком. В результате крушения погибли, как минимум 37 человек, 32 жилых дома были разрушены.В основном погибшие - жители поселка Дача. На борту грузового самолета находились пять членов экипажа. Среди жертв — четыре пилота.

