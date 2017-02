| Криминал / Происшествия | 12:59 | 15.02.2017 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу мужчины, обвиняемого в изнасиловании и разбое. Более того, суд увеличил срок лишения свободы преступника. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Установлено, что в марте 2016, 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения около четырех часов утра напал на незнакомую девушку, которая проходила по аллее в Кривом Роге. Угрожая пистолетом, он заставил ее подняться к кустарникам неподалеку детского сада, где нанес потерпевшей несколько ударов в лицо, удовлетворил половую страсть неестественным способом, похитил ее планшет и денежные средства в сумме 100 гривен, после чего скрылся с места преступления», - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 4 годам заключения приговором Терновского районного суда Кривого Рога. Не согласившись с назначенным наказанием, обвиняемый и прокурор обжаловали его в суде. Отмечается, что апелляционный суд Днепропетровской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу молодого человека, однако поддержал позицию прокуратуры области и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

