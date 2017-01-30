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| Криминал / Происшествия | 12:19 | 03.02.2017
В Кривом Роге директор ПТУ с подельниками присвоил 1 млн грн стипендий студентов

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора профессионально-технического учебного заведения, его заместителя, главного бухгалтера и работника бухгалтерии за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что с сентября 2011 по август 2013 годов директор одного из криворожских ПТУ, его заместитель по учебно-производственной части, главный бухгалтер и ведущий специалист - бухгалтер, незаконно завладели средствами местного бюджета на сумму более 1 млн грн, которые выделялись государством на выплату стипендии учащимся.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
 
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Теги: общество, криминал, прокуратура, Днепропетровщина

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