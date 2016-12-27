В Кривом Роге горел храм: жертв и пострадавших нет

В четверг, 29 декабря в 05:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в подсобном помещении церкви святомученика Константина и Елены в Металлургическом районе города Кривой Рог.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

«Огнем были повреждены шкаф и бумага в подсобном помещении церкви на общей площади 4 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекалась 1 единица пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», - отметили в спасательном ведомстве.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

