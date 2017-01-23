В Кривом Роге изъяли наркотики на миллион гривен

В Кривом Роге во время санкционированного обыска в одном из домов был задержан мужчина, который хранил около 10 кг марихуаны.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

«У 28-летнего мужчины нашли полиэтиленовый пакетик с фиксатором, в котором был каннабис и еще один пакетик с метамфетамином.

В гараже также нашли около десяти пакетов и трехлитровую банку с марихуаной. Общая масса изъятого каннабиса - 10 кг.

Мужчина пояснил, что вещества принадлежат ему - это его заготовки для себя.

По ценам черного рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около миллиона гривень.

Изъятые вещество и предметы направлены на проведение судебных экспертиз», - говорится в сообщении.

Окончательную правовую квалификацию уголовного преступления будет предоставлено после проведения экспертизы и следственных (розыскных) действий.