| Криминал / Происшествия | 09:53 | 25.01.2017 В Кривом Роге изъяли наркотики на миллион гривен В Кривом Роге во время санкционированного обыска в одном из домов был задержан мужчина, который хранил около 10 кг марихуаны. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. «У 28-летнего мужчины нашли полиэтиленовый пакетик с фиксатором, в котором был каннабис и еще один пакетик с метамфетамином.

В гараже также нашли около десяти пакетов и трехлитровую банку с марихуаной. Общая масса изъятого каннабиса - 10 кг. Мужчина пояснил, что вещества принадлежат ему - это его заготовки для себя. По ценам черного рынка, стоимость изъятых наркотиков составляет около миллиона гривень. Изъятые вещество и предметы направлены на проведение судебных экспертиз», - говорится в сообщении. Окончательную правовую квалификацию уголовного преступления будет предоставлено после проведения экспертизы и следственных (розыскных) действий.

