| Криминал / Происшествия | 18:07 | 23.01.2017 В Кривом Роге изъяли посылку с оружием и боеприпасами (ВИДЕО) Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «Оперативники Управления СБУ в Кировоградской области установили, что посылка поступила в Кривой Рог из поселка Устимовка Кировоградской области. Правоохранители изъяли из посылки пистолета «Макарова» и «ТТ» с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.

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