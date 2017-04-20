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| Криминал / Происшествия | 09:08 | 04.05.2017
В Кривом Роге мужчина подорвал гранатой знакомых своей бывшей сожительницы

В среду, 3 мая в полицию Кривого Рога поступило сообщение, что на территории Терновского района в одном из домов по ул. Чугунной произошел взрыв.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГУНП в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции выехали на место и установили, что около часа ночи в доме находились хозяйка дома вместе с двумя своими знакомыми. В это время к ним в дом забежал бывший сожитель владелицы жилья, который начал угрожать физической расправой, после чего достал предмет, похожий на гранату РГД-5 и бросил ее в помещение кухни, где находились гости. Далее человек скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

«Хозяйка дома не пострадала, так как на момент взрыва ее в помещении не было. На территории города был введен оперативный план «Сирена», в ходе отработки которого сотрудники полиции обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, ранее привлекался к уголовной ответственности. Как пояснила хозяйка квартиры, местная женщина 1969 года, то злоумышленник - это ее бывший сожитель, с которым она проживала совместно на протяжении нескольких месяцев. Причиной их таяния стало то, что мужчина злоупотреблял алкоголем и постоянно ей угрожал», - отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Терновского отделения полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 15 и п.1 ч.2. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас следственные действия продолжаются, также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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