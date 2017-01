| Криминал / Происшествия | 14:33 | 05.01.2017 В Кривом Роге пьяный мужчина «заминировал» многоэтажку В четверг, 5 января около 02:00 неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный Кривого Рога. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. На месте работали спасатели, взрывотехники, полицейские и бригада скорой помощи. Жители 9-ти этажного дома были эвакуированы на безопасное расстояние. «Заминированное» здание было осмотрено специалистами. При осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было. Был установлен местный житель, 44-летний пенсионер, у которого было обнаружен и изъят мобильный телефон с Sim-картой с которой был сделан звонок. Сам человек объяснить ничего не смог так, как находился в сильном алкогольном опьянении», - отметили в ведомстве. Следственным отделом Покровского отделения полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»). «Горе минувальнику» может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7