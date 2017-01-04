В Кривом Роге пьяный мужчина «заминировал» многоэтажку

В четверг, 5 января около 02:00 неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный Кривого Рога.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На месте работали спасатели, взрывотехники, полицейские и бригада скорой помощи. Жители 9-ти этажного дома были эвакуированы на безопасное расстояние.

«Заминированное» здание было осмотрено специалистами. При осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было. Был установлен местный житель, 44-летний пенсионер, у которого было обнаружен и изъят мобильный телефон с Sim-картой с которой был сделан звонок. Сам человек объяснить ничего не смог так, как находился в сильном алкогольном опьянении», - отметили в ведомстве.

Следственным отделом Покровского отделения полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»).

«Горе минувальнику» может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

