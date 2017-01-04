Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:33 | 05.01.2017
В Кривом Роге пьяный мужчина «заминировал» многоэтажку

В четверг, 5 января около 02:00 неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный Кривого Рога.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

На месте работали спасатели, взрывотехники, полицейские и бригада скорой помощи. Жители 9-ти этажного дома были эвакуированы на безопасное расстояние.

«Заминированное» здание было осмотрено специалистами. При осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было. Был установлен местный житель, 44-летний пенсионер, у которого было обнаружен и изъят мобильный телефон с Sim-картой с которой был сделан звонок. Сам человек объяснить ничего не смог так, как находился в сильном алкогольном опьянении», - отметили в ведомстве.

Следственным отделом Покровского отделения полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан»).

«Горе минувальнику» может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.01.2017 09:29 В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав
04.01.2017 16:46 В Днепре на перекрестке ул. Паторжинского и Писаржевского Porsche Cayenne сбил пешехода
04.01.2017 14:43 В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин
04.01.2017 14:17 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге
04.01.2017 12:47 В Украине объявлено штормовое предупреждение
Последние новости
05.01.2017
14:40		 На Рождество в Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия, - Гидрометцентр
05.01.2017
14:33		 В Кривом Роге пьяный мужчина «заминировал» многоэтажку
05.01.2017
14:21		 Жительница Канады выиграла в лотерею $ 4 млн благодаря приснившимся цифрам
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика