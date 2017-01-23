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| Криминал / Происшествия | 10:12 | 26.01.2017
В Кривом Роге полиция охраны задержала уличного грабителя

Днем 24 января, на ул. Соборности (бывшая улица Косиора), у магазина «1001 мелочь» неизвестный напал на 63-летнюю женщину, вырвал у нее пакет с вещами и начал убегать.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

«Напуганная женщина растерялась, ища помощи. Один из прохожих, который стал свидетелем преступления, попытался догнать вора. Неподалеку от места криминального происшествия проезжал, патрулируя район, наряд группы быстрого реагирования городского отдела полиции охраны. Охранники действовали быстро и профессионально. Полицейские-охранники остановили злоумышленника за несколько десятков метров от места совершения преступления», - отметили в ведомстве.

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Похищенные вещи передали владелице. Похитителем оказался неработающий 32-летний местный житель. На место происшествия была вызвана СОГ Довгинцевского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По отношению к задержанному проводится досудебное расследование по ст. 186 ч.1 УК Украины (грабеж), предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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