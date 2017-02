| Криминал / Происшествия | 10:08 | 07.02.2017 В Кривом Роге полиция разыскала угнанную иномарку 4 февраля 2017 во время несения службы в Кривом Роге работники взвода обеспечения сопровождения ГУНП получили ориентировку, что по ул. Единства неизвестный незаконно завладел автомобилем Skoda Fabia зеленого цвета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. По горячим следам полицейские на ул. Тракторной в пос. Любимовка полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль. На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Сейчас полиция разыскивает похитителя автомобиля.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7