В Кривом Роге полиция разыскала угнанную иномарку

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4 февраля 2017 во время несения службы в Кривом Роге работники взвода обеспечения сопровождения ГУНП получили ориентировку, что по ул. Единства неизвестный незаконно завладел автомобилем Skoda Fabia зеленого цвета.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
По горячим следам полицейские на ул. Тракторной в пос. Любимовка полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль.
На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.
Сейчас полиция разыскивает похитителя автомобиля.