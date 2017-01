| Криминал / Происшествия | 12:18 | 10.01.2017 В Кривом Роге психически больной мужчина поджег суд Во вторник, 3 января, в Покровское отделение полиции обратились сотрудники районного суда с письменным заявлением о том, что неизвестные лица подожгли архивное помещение здания суда. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. На место происшествия сразу же были направлены сотрудники полиции, которые осмотрели место преступления и обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров, обмотанную тканью белого цвета и скотчем. «В бутылке находилась жидкость желто-коричневого цвета. Также были опрошены сотрудники суда, которые объяснили, что в связи с новогодними праздниками районный суд не работал, камер видеонаблюдения в здании нет, в то время сотрудников охраны тоже не было. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и следы», - отметили в ведомстве. Вскоре, во время проведения следственных (розыскных) мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, местного 45-летнего жителя, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. «Как пояснил сам злоумышленник, в новогоднюю ночь он подъехал на велосипеде к зданию районного суда, заранее приготовив орудие поджога - бутылку с горючим веществом, которую поджег и бросил в окно, после чего сразу скрылся с места происшествия», - отметили в ведомстве. По данному факту следственным отделом внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следственные действия по данному делу продолжаются. «Задержанный мужчина не отвечать юридически, так как является невменяемым. Он направлен на принудительное лечение в ПНД», - добавили в полиции.

