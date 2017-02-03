В Кривом Роге СБУ и полиция ликвидировали нарколабораторию в съемной квартире (ВИДЕО)

В Кривом Роге работники СБУ совместно с полицией ликвидировали нарколабораторию по изготовлению метамфетамина.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Лаборатория располагалась в съемной квартире, где была расположена нарколаборатория. Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен.
«Во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропных веществ общей стоимостью более 200 тыс. грн», - отметили в ведомстве.
Против задержанного открыто уголовное производство по ст. 309, 311 и 313 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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