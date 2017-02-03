| Криминал / Происшествия | 11:16 | 06.02.2017 В Кривом Роге СБУ и полиция ликвидировали нарколабораторию в съемной квартире (ВИДЕО) В Кривом Роге работники СБУ совместно с полицией ликвидировали нарколабораторию по изготовлению метамфетамина. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Лаборатория располагалась в съемной квартире, где была расположена нарколаборатория. Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен. «Во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропных веществ общей стоимостью более 200 тыс. грн», - отметили в ведомстве. Против задержанного открыто уголовное производство по ст. 309, 311 и 313 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

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