В Кривом Роге СБУ предотвратила нанесение ущерба государству на 37 млн грн

Служба Безопасности Украины предотвратила экономический ущерб государству из-за нарушения порядка проведения тендера со стороны должностных лиц Криворожского городского совета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что в 2016 году чиновники управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений разработали техническую документацию по инвентаризации земель районов Кривого Рога для проведения процедуры открытых торгов.

«Оперативники СБУ выявили немало нарушений в порядке проведения тендера, применении непредусмотренные законодательством квалификационные требования к участникам, а также намерения повторного изготовления графических материалов территории города, которые фактически были сделаны ранее и профинансированы за счет городского бюджета», - отметили в спецслужбе.

Читайте также: в Кривом Роге СБУ и полиция ликвидировали нарколабораторию в съемной квартире (ВИДЕО)

По инициативе СБУ тендерный комитет отменил открытые торги, чем предупредил экономические убытки государства на 37 млн грн.

