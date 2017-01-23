Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
25.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепровские моржи предлагают не останавливаться на Крещенском окунании в прорубь»
25.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги декларирования доходов граждан, полученных в 2016 году»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:41 | 25.01.2017
В Кривом Роге СБУ задержала посылку с оружием и боеприпасами (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники кировоградского управления СБУ установили, что посылка пришла в Кривой Рог из поселка Устимовка (Кировоградская область).

«Правоохранители изъяли из посылки пистолеты «Макарова» и «ТТ» с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним», - отметили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.01.2017 11:58 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
23.01.2017 09:48 В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции
Последние новости
25.01.2017
10:41		 В Кривом Роге СБУ задержала посылку с оружием и боеприпасами (ВИДЕО)
25.01.2017
10:37		 Украина заняла 131 место в мировом рейтинге восприятия коррупции
25.01.2017
10:29		 В Никополе полиция «на горячем» задержала магазинного вора
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика