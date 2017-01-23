В Кривом Роге СБУ задержала посылку с оружием и боеприпасами (ВИДЕО)
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники кировоградского управления СБУ установили, что посылка пришла в Кривой Рог из поселка Устимовка (Кировоградская область).
«Правоохранители изъяли из посылки пистолеты «Макарова» и «ТТ» с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним», - отметили в спецслужбе.
Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.
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