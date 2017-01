| Криминал / Происшествия | 10:41 | 25.01.2017 В Кривом Роге СБУ задержала посылку с оружием и боеприпасами (ВИДЕО) Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Оперативники кировоградского управления СБУ установили, что посылка пришла в Кривой Рог из поселка Устимовка (Кировоградская область). «Правоохранители изъяли из посылки пистолеты «Макарова» и «ТТ» с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним», - отметили в спецслужбе. Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.

