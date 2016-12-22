В Кривом Роге Skoda влобовую столкнулась с микроавтобусом: 7 человек травмированы

Во вторник, 27 декабря, в 20:05,в Кривом Роге произошло ДТП, в результате которого 7 человек получили травмы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

По предварительной информации правоохранителей, 60-летний водитель автомобиля Skoda Octavia Tour, двигаясь по улице Сичеславскорй, в районе электроопоры № 145 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter , который двигался во встречном направлении.

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В результате происшествия телесные повреждения получили водитель Skoda Octavia Tour и шесть пассажиров Mercedes-Benz Sprinter.

